خبير: حملة الأمم المتحدة لوقف انتشار المعلومات المضللة تزيد وعي المواطنين





وأوضح خبير أمن المعلومات خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز" طريقة الكتابة، أن مصادر النشر، والحقيقة من أهم العوامل التى تكشف الأخبار والمعلومات الزائفة التي تنشر عبر وسائل السوشيال ميديا.





وحذر أمن المعلومات، من الاستناد على الحسابات المزيفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار .





كان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي،قال في وقت سابق إن ملف الإرهاب خطير للغاية، وأكبر من الظروف التى يعانيها الناس.

وأكد الرئيس أن الإعلام هو أداة التنوير الحقيقة لتوعية المواطنين في مواجهة محاولات تزييف الحقائق، مضيفا: "لن تقوم دولة أساسها مبني على خراب وتدمير.. ده ميرضيش ربنا".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد، أن التعليم الأساسى والجامعى الأساس الحقيقى للبناء والفهم الحقيقي، مضيفا: "احضنوا ولادكم علشان مستقبل بلدنا وتعيش وتكون ليها مستقبل".



قال مصطفى أبو جمرة خبير أمن المعلومات، إن حملة الأمم المتحدة لوقف انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت مهمة فى زيادة الوعى لدى المواطنين، إضافة إلى القوانين التي تشرعها الدول لمنع انتشار الشائعات.