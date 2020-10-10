AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات خلال فعالية في القدس.. ومستوطنون يهاجمون منزلا بـ نابلس

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:44 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أصيب عدد من الفلسطينيين، لم يتم إحصاؤهم بعد، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، جراء استهدافهم من الاحتلال الإسرائيلي اليوم /السبت/ في قرية رافات شمال غرب القدس المحتلة، فيما هاجم مستوطنون يهود منزلا فسطينيا بقرية بورين جنوب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - نقلا عن مصادر محلية - أن قوات الاحتلال استهدفت مهرجانًا لحركة فتح في القرية بالرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص.

وفي السياق، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مستوطنين هاجموا منزلا لفلسطيني جنوب شرق بورين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن مواجهات اندلعت في القرية عقب هجوم المستوطنين.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طائرات إسرائيلية تقصف مواقع في قطاع غزة

صافرات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات بشمال إسرائيل

إصابة 5 فلسطينيين واستشهاد فتاة برصاص الاحتلال في رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

3 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الفلسطينية

ترشيحاتنا

استنى 4 فئات.. قرار كويتي عاجل بخصوص العاملين المقيمين فى الدولة

دولة عربية تتعرض لزلزال والأرصاد تحذرها من أمطار تصل ارتفاعها لــ 30 ملم

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

بـ شعر كيرلي وبدون مكياج.. هبة مجدي تخطف الأنظار برفقة زوجها

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة