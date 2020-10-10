صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أكدت تقارير صحفية برتغالية عن تغريم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، نادى الزمالك، مبلغ مليون يورو، لصالح نادى ماريتيمو البرتغالى، لعدم سداده قيمة ضم اللاعب محمد إبراهيم، خلال موسم 2014.





وحسب ما نشرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن الفيفا، اتخذ قراره بشأن القضية التى أقامها نادى ماريتيمو البرتغالى، وحكم على الزمالك، بدفع مبلغ مليون يورو، بسبب صفقة ضم محمد إبراهيم.

