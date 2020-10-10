صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أكدت تقارير صحفية برتغالية عن تغريم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، نادى الزمالك، مبلغ مليون يورو، لصالح نادى ماريتيمو البرتغالى، لعدم سداده قيمة ضم اللاعب محمد إبراهيم، خلال موسم 2014.
وحسب ما نشرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن الفيفا، اتخذ قراره بشأن القضية التى أقامها نادى ماريتيمو البرتغالى، وحكم على الزمالك، بدفع مبلغ مليون يورو، بسبب صفقة ضم محمد إبراهيم.
وحضر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك جزء من مران الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وكان الثنائي قد تغيب عن اللقاء السابق أمام وادي دجلة للإيقاف ، وظهر الثنائي بشكل قوي خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة.