18 أكتوبر.. القضاء الإداري ينظر دعوى مرتضى منصور على قرار عزله

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 18 أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.





واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.





كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.



