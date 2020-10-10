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اتحاد الصناعات: حجم الاستثمارات في الحرف اليدوية تخطى 20 مليار جنيه

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن حجم الإستثمارات في قطاع الحرف اليدوية تخطي الـ 20 مليار جنيه عام 2019، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وتابع عمران خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،:" قطاع الحرف اليدوية يعد من القطاعات كثيفة العمالة حيث نعد ثاني أكبر قطاع كثافة عقب القطاع الزراعي".

ونوه إلى أن قطاع الحرف اليدوية يشهد فترة ركود بسبب أزمة كورونا، مؤكدا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشين معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، يعد فى إطار احساسه بالمسئولية وبآلام المواطنين. 
 
ولفت عمران إلى أن هناك 3 ملايين عامل وصانع بالقطاع، مشيرا إلى أن المعرض يسهم في تنمية القطاع حيث أن المعرض له شقين في الإستفادة للعارضين وأن الإحتكاك المباشر بين العارضين وبعض يولد أفكار جديدة.

وأشار رئيس غرفة الحرف اليدوية بإتحاد الصناعات، إلى أن المعرض يحقق مبيعات كبيرة في ظل حالة الركود الموجودة حاليا.
 
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