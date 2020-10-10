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أخبار العالم

نادرة الحدوث..السعودية تتعرض لموجة طقس شديدة البرودة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:31 م
موجه باردة في السعودية
موجه باردة في السعودية
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محمود نوفل
توقع محلل الطقس السعودي عبدالله الحربي تعرض المملكة لانخفاض في درجات الحرارة بعد غدٍ، يستلزم لبس ملابس تقى من البرد . 

وذكر "الحربي" في تصريحات صحفية له قائلا : في حائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والقصيم ومنطقة الرياض وشمال الشرقية، أول موجة باردة هذا العام من بعد الغد، والصغرى تصل إلى ١٢ درجة على المناطق الشمالية، جهزوا ملابس البرد الثقيلة، وبالنسبة للمناطق الساحلية انخفاض طفيف جدًا".

بينما كشف موقع "طقس العرب"، بأنه وعلى غير العادة، وبشكل نادر سابقٍ لأوانه بالنسبة لهذا الوقت من العام، تنخفض درجات الحرارة وبشكل لافت في العديد من مناطق المملكة، خاصة في ساعات الليل، بحيث تسود أجواء مائلة للبرودة، قد تستلزم ارتداء ملابس أكثر دفئًا، خاصة للأطفال وكبار السن.

وذكرت صحيفة سبق السعودية  أن الأجزاء الشرقية والوسطى والشمالية من المملكة تتأثر حاليًا وخلال الأيام القادمة بكتلة هوائية باردة يُعتبر تأثيرها على المنطقة نادرًا ومُبكرًا بالنسبة الوقت من العام، وهي مرافقة لتأثير مرتفع جوي يتمركز على وسط وشمال قارة آسيا.

فيما اشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى ستنخفض في حائل لتكون ما بين 30-32 درجة مئوية نهارًا، في حين تنخفض بشكل كبير في ساعات الليل لتصل إلى حدود 13 درجة مئوية ليلًا، وذلك اعتبارًا من ليل السبت وحتى ليل الثلاثاء، ما يعني وجود اختلاف حراري كبير بين الليل والنهار، وسيادة طقس مائل للبرودة في ساعات الليل والصباح الباكر، بالتالي ارتفاع فرص الإصابة بأمراض البرد وذلك وفق ماذكرته الصحيفة السعودية.

كما  تشير التوقعات الخاصة بدرجات الحرارة في العاصمة السعودية الرياض إلى انخفاضها بشكل كبير، بحيث تكون درجات الحرارة العظمى في ساعات النهار ما بين 32-33 درجة مئوية، فيما تكون درجة الحرارة الصغرى حول الـ 20 درجة مئوية، وقد تنخفض عن ذلك بقليل في بعض الأحيان.
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