مدحت شلبي معلقا على مباراة الأهلي وبيراميدز عبر on time sport

كان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسر إبراهيم، و محمود كهربا ، وحمدي فتحي، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وأليو بادجي، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، ومحمد هاني، وشادي رضوان، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري.





وبدأ محمد الشناوي ، حارس مرمى الفريق اليوم الانتظام بشكل تدريجي في تدريبات الكرة بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة.





وشارك الشناوي في تدريبات حراس المرمى اليوم، حيث تأتي عودته للمشاركة بشكل تدريجي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن محمد الشناوي نفذ برنامجًا تأهيليًّا خلال الأيام الماضية للتعافي من الإصابة.





أستكمل سعد سمير ومحمود وحيد، لاعبا الفريق مساء اليوم برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق المسائي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.





وخاض الثنائي جلسة تأهيلية في «الجيم»، ثم تدريبات الجري حول الملعب.





وقطع سعد سمير لاعب الفريق شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس، في حين ينفذ محمود وحيد برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.





وقاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية تدريبات بدنية متنوعة للاعبين مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





في الوقت الذي قاد فيه يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي و مصطفى شوبير وحمزة علاء، لخوض تدريبات متنوعة من أجل تجهيز الجميع للمرحلة المقبلة.





ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



