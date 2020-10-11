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مرأة

طريقة عمل سمك الهامور

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
طريقة عمل سمك الهامور
طريقة عمل سمك الهامور
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أسماء عبد الحفيظ

يعشق الكثير من الأشخاص تناول سمك الهامور ولكن بعض السيدات تجهل طريقة تحضيره لذلك كشف موقع هيلثي، عن طريقة عمل سمك الهامور بمذاق لا يقاوم وشكل جيد. 


800 جرام سمك الهامور
50 جرام زيت زيتون
250
جرام بصل 200 جرام طحينة
10 جرام بهارات بيضاء
1 ملعقة كبيرة. عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة. عصير برتقال
½ ملعقة صغيرة. عصير برتقال مُر
25 جرام ثوم
1 حزمة كزبرة ، 15 جرام
عصير طماطم طازج
100 جرام صنوبر
30 جرام عبوة خضروات عطرية ملح
(جزر ، بصل ، غار الغار والقرفة)


طريقة عمل سمك الهامور

1- في وعاء نضيف الطحينة وجميع عصائر الحمضيات ثم نضيف البهارات والملح. اخلطي جيدا ثم أضيفي عصير الطماطم.
2-نقطع البصل والثوم إلى أشكال دائرية وفرم الكزبرة. يقلى البصل بزيت الزيتون حتى يصبح ذهبيا ثم يضاف الثوم والكزبرة ويقلب الخليط.
3-أضيفي الطحينة واخلطيها جيدًا حتى تطفو على السطح.
4-نضع السمك في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية ونضيف الخضار العطرية ونزينها بالصنوبر.

الأحماض الدهنية الأساسية:

تعتبر الأحماض الدهنية الأساسية (أوميغا 3) مهمة جدًا للإنسان لأنها لا تنتج من الجسم ، ولكن لا يمكن تناولها إلا من الأطعمة التي تحتوي عليها مثل الأسماك. إنه جيد لأنه يساعد في نمو الرأس والجهاز العصبي والأمعاء ونمو العينين والقلب والأوعية الدموية وسلوك الرئتين والجهاز التنفسي.

أثبتت الأبحاث أن أحماض أوميغا 3 تساعد في تقليل مخاطر الموت للأشخاص الذين أصيبوا بأمراض القلب في الماضي. كما يشير إلى أنه يجب على المرء أن يستهلك 1 جرام من هذه الأحماض من مصادر بحرية و 2.2 جرام من مصادر نباتية.

يجب أن تستهلك 350 جرام من ترويت ، 70 جرام سلمون ، 250 جرام ماكريل ، 90 جرام سردين ، 320 جرام تونة أو 300 جرام روبيان للحصول على 1 جرام أو أحماض أوميغا 3.

تحتاج إلى تناول كوبين من الفردولاجا ، 35 جم من الجوز ، ملعقة صغيرة. بذور الكتان المفروم أو ملعقة كبيرة. زيت الكانولا للحصول على 2.2 جرام أو منه.

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