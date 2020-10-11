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تعليم

اليوم.. امتحان الشفهي بقسم اللغة الإنجليزية نظام الساعات المعتمدة بألسن عين شمس

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة كلية الالسن جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  موعد امتحان الشفهى بقسم اللغة الإنجليزية نظام الساعات المعتمدة، اليوم الاحد الساعة 9 صباحا.

واتخذت كلية الألسن بجامعة عين شمس، سلسلة من الخطوات الاستباقية في عملية الاستعدادات للعام الدراسي القادم ٢٠٢٠/٢٠٢١.


يأتي ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف عام د. ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف د. خالد البلتاجي رئيس قسم اللغة التشيكية ومدير وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية.



وأعلنت د. سلوى رشاد عميد الكلية، أنه في إطار خطة التعليم الهجين التي تطبقها الكلية، قد انتهت وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية من المرحلة الأولى للدورات التدريبية؛ للسادة أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة على إنتاج المقررات الإلكترونية على منصة كلية الالسن، والتى تركزت خلالها تنظيم سلسلة من الدورات وورش العمل على إعداد مدربين من أقسام الكلية المختلفة وعددهم ٦٠ مدربا، خلال الفترة من ٢١ أغسطس وحتى الأول من سبتمبر الجاري، بعدها توالت التدريبات وورش العمل داخل الاقسام لتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس على إنتاج المقررات.



وأوضحت أن الدورات ركزت على الأنشطة الرئيسية المستخدمة في بناء المقرر الإلكتروني وتقنيتها مثل أنشطة التعلم التكيفي والأنشطة التفاعلية وأنشطة العمل الجماعي داخل المقررات المختلفة، وتضمنت ورش العمل أيضا التدريب على بناء بنوك اسئلة بالمعايير القياسية داخل كل مقرر والتعرف على الأنماط المختلفة وتقنياتها.



ولفتت إلى أن بنوك الاسئلة تعد الأساس الذي تبني عليه عمليات القياس والتقويم والتقييم من خلال الاختبارات التكوينية بأنواعها المختلفة، وكذلك الاختبارات النهائية، على أن تبدأ الأساتذة اعتبارًا من منتصف سبتمبر وقبل بداية الدراسة في بناء المقررات الإلكترونية استعدادًا للعام الدراسي القادم.
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