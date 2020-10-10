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توك شو

هروب الفتيات.. رد قاسي من منى زكي على الواقعة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:19 م
منى زكي
منى زكي
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قسم التوك شو
علقت الفنانة منى زكي على هروب الفتيات من العنف الاسري، قائلة "من غير المقبول ممارسة العنف الاسري ولا تبريره باي مسمى 
أنا ضد إننا نمد إيدينا على اي حد  ماينفعش تكسر إنسان لانها هتفضل جواه
"
وأكدت منى زكي  في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أن ظاهرة هروب الفتيات  من أسرهن نتيجة العنف الاسري قائلة "غير مقبول أن تسود  مثل هذه الظواهر من العنف الاسري او تبريرها على غرار  إكسر للبنت ضلع يطلعلها 24 ضلع، بالنسبة ليا اصلًا غير مقبول إن حد يمد إيده على حد عامة".

أضافت  أنها سفيرة  لليونسيف وشاركت في حملة " بالهداوة مش بالقساوة "  وسعيدة بمشاركتها في الحملة و ستكون سعيدة بالإشتراك في اي حاجة تساعد  في تحقيق التواصل بين الاجيال لتغيير تقاليد كنا تعتقد أنها صحيحة وتعودنا عليها وهي غير صحيحة. 

ونوهت إلى أنه من غير صحيح أن تكسر بني أدم ومشاعره وكبريائه مهما كان عمره لأن تلك الأشياء تظل داخل البني أدم و لا تذهب مع مرور الزمن.
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