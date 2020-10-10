عضو بالشيوخ يطالب بتوفير دورات تدريبية للشباب على المشروعات المتوسطة والصغيرة

اشاد النائب احمد ابو الدهب عضو مجلس الشيوخ بتوجه الدولة نحو افتتاح المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬





وقال في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان التنمية تتطلب التوجه نحو هذا الفكر الجديد .





واشار عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج الى اهمية تكريس هذا الفكر و التوجه في المحافظات خاصة الصعيد و تحويله لثقافة و منهج موضحا انها ستحدث نقلة حقيقية في هذه المحافظات داعيا الى اهمية توفير المنح للشباب في هذا المجال





و نوه عضو مجلس الشيوخ الى ان هذا التوجه نحو المشروعات المتوسطة و الصغيرة يكرس مفهوم التنمية، داعيا الي ضرورة توفير فرص تدريبية للشباب على هذا النوع الجديد من العمل و تاهيلهم ايضا لمجتمع ريادة الاعمال.





وأكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة ان تقوم مؤسسات الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني بالمساهمة في هذه التدريبات على ان تهتم بدور المراة في هذه المشروعات في ظل توجه الدولة نحو تمكينها اقتصاديا





ولفت عضو مجلس الشيوخ الى ان المشروعات المتوسطة و الصغيرة تساهم في توفير فرص عمل للشباب مضيفا أن توفير المناطق الصناعية في كافة المحافظات يستوعب عدد اكبر من العمالة





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، اليوم، و الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪. ‬

‪ ‬ وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن إقامة المعرض تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية‪.‬





كما أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى معرض " تراثنا"





وقال شعراوى أن البرنامج سيشارك فى المعرض عبر جناح على مساحة كبيرة تصل لحوالى 250 مترًا يضم منتجات لثلاث تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية ، حيث تم التنسيق مع استشاري دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين



