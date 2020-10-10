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تعليم

تخليدا لذكراهم.. أول جدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس ..صور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:23 م
. أول جدارية لشهداء
. أول جدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه بدأت اليوم فعاليات زراعة حديقة شهداء الجيش الأبيض بكلية الزراعة جامعة عين شمس بالتعاون مع نادي روتاري  وذلك داخل حرم كلية الزراعة.

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وأضاف الدكتور احمد خلال تصريحاته لصدي البلد،  انه تم إنشاء أول جدارية لشهداء الجش الأبيض تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وبالتعاون مع نادى روتاري التحرير  تخليديا لذكراهم.

وأشار عميد كلية زراعة إلى المجهود العظيم الذي قدمه القطاع الطبي بمختلف اطيافه خلال ازمة كورونا ولكل شجرة اسم شهيد وما تنتجه من ثمار هو صدقة جارية للشهداء .

الجدير بالذكر تعتمد كلية الزراعة على التعليم الهجين منذ بدء ازمة كورونا وذلك عن طريق رفع المحاضرات التي تحتوي علي المقررات التعليمية على المناصات الالكترونية عبر شبكة الانترنت (فيديو – صور- بوربوينت او ملفات ) ويكون لكل مادة منصة تعليمية خاصة بها مع خلق نوع جديد من التفاعلية بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة من خلالها، وتطبيق نظام الامتحانات الالكترونية الاسبوعية او الشهرية من خلال تلك المنصات.
تخليدا لذكراهم.. أول جدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس ..صور
تخليدا لذكراهم.. أول جدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس ..صور
تخليدا لذكراهم.. أول جدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس ..صور
تخليدا لذكراهم.. أول جدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس ..صور
تخليدا لذكراهم.. أول جدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس ..صور
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