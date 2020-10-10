تخليدا لذكراهم.. أول جدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس ..صور

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، إنه بدأت اليوم فعاليات زراعة حديقة شهداء الجيش الأبيض بكلية الزراعة جامعة عين شمس بالتعاون مع نادي روتاري وذلك داخل حرم كلية الزراعة.





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وأضاف الدكتور احمد خلال تصريحاته لصدي البلد، انه تم إنشاء أول جدارية لشهداء الجش الأبيض تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وبالتعاون مع نادى روتاري التحرير تخليديا لذكراهم.





وأشار عميد كلية زراعة إلى المجهود العظيم الذي قدمه القطاع الطبي بمختلف اطيافه خلال ازمة كورونا ولكل شجرة اسم شهيد وما تنتجه من ثمار هو صدقة جارية للشهداء .



