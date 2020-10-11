الحكومة تبيع أجلي خزانة بقيمة 19 مليار جنيه.. اليوم

تبيع وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة





وقال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بـ 8 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ11 مليار جنيه.





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وتسعي وزارة المالية للاقتراض من البنوك خلال الأسبوع الجاري لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة، بقيمة اجمالية تبلغ 46 مليار جنيه .



