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اقتصاد

الحكومة تبيع أجلي خزانة بقيمة 19 مليار جنيه.. اليوم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي

تبيع وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة .

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بـ 8 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ11 مليار جنيه.

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وتسعي وزارة المالية للاقتراض من البنوك خلال الأسبوع الجاري لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة، بقيمة اجمالية تبلغ 46 مليار جنيه .

ومع طرح وزارة المالية أذون خزانة اليوم بقيمة 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 28 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس.

واعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر سبتمبر الماضى، بقيمة 7.1 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ودعم اشتراكات الطلبة بمترو الأنفاق، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة الوطنية للإعلام؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يُخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات.

وقالت الوزارة إنها  تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدى في النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.

 
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