AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مواجهة الرجاء.. الكاف يتغنى بـ تيكي تاكا الزمالك في دوري الأبطال

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

كشف الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مجموعة من إحصائيات لكرة القدم للقطات والأرقام المميزة للأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


وتحت عنوان الحلقة الثالثة "تيكي تاكا 17، نشر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هدف أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في احدى مباريات الفريق بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

و غرد معلقًا على الهدف : أكثر عدد من التمريرات قبيل تسجيل هدف في دور المجموعات، صُمم بعناية فائقة من قِبل فرسان القلعة البيضاء!.

ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة، ويحل الوداد ثانيا بـ 56 نقطة، ونهضة بركان ثالثا بـ 54 نقطة.

ويحتاج الرجاء إلى الفوز على الجيش المكي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن باقي نتائج المباريات الأخرى.

أما الوداد سيدخل مباراة الفتح الرباطي، المقرر لها في نفس موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي " تحت شعار على بديل عن الفوز، أملا حسم لقب الدوري لصالحه حال تعثر الرجاء سوء بالتعادل أو الهزيمة.

الوداد صاحب أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري المغربي برصيد 50 هدفا، بينما الرجاء صاحب أقوى خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 22 هدفا.

وتقام مباريات الدوري المغربي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

يذكر أن الوداد والرجاء هما منافسا الأهلي والزمالك، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتلقي الأهلي مع الوداد يوم 17 أكتوبر من الشهر الحالي في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم 18 أكتوبر على نفس الملعب أيضا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري المغربي.. حرب الصدارة تشعل ديربي الرجاء والوداد

تعادل سلبي ينهي ديربي المغرب بين الوداد والرجاء

صحيفة مغربية تسلط الضوء على انهيار الوداد قبل موقعة الأهلي بـ دوري الأبطال

الصراع يشتعل بين الرجاء والوداد.. 90 دقيقة تحدد بطل الدوري المغربي

حارس الرجاء يفوز بجائزة أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر فى الدورى المغربي

وفقا لإحصائيات الكاف.. محمد الشناوي أفضل من التاجناوتي حارس الوداد

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يتحدى قرارات اللجنة الأولمبية ويحضر مران اللاعبين

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

بمكونات بسيطة.. وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم

بعد الارتفاع المفاجئ.. أطباء ينصحون بـ ارتداء الكمامة حتى في الأماكن المفتوحة.. لهذا السبب

خاص| تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع ثنائي الأهلي

AdvertisementS

الإثبات أو الاعتذار.. منسق الكاف يحرج الأوليمبية بسبب مرتضى منصور

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أخبار الأهلي.. بشرى لجماهير النادي قبل دوري الأبطال.. قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يتحدى اللجنة الأولمبية.. الفيفا يغرم الأبيض مليون يورو.. وباتشيكو يجتمع باللاعبين

خاص| تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع ثنائي الأهلي

الشناوى غير موجود.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز.. تعرف عليها

أخبار الرياضة.. كاف يحرج اللجنة الأوليمبية بسبب مرتضى منصور.. وفيفا يغرم الزمالك مليون يورو

أخبار الرياضة السعودية.. ناد تركي يهدد إتمام صفقة الهلال الجديدة.. كورونا يضرب الميركاتو السعودي

مرتضى منصور يتحدى قرارات اللجنة الأولمبية ويحضر مران اللاعبين

أباتشي ضل الطريق.. شيكابالا لاعب بدرجة مشاغب خارج المستطيل الأخضر

بتروجيت يؤجل صعود سيراميكا كليوباترا للدورى الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات بسيطة.. وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم

مقارنة بين نيسان juke موديل 2020 و 2021.. بالسعر والمواصفات.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الأفوكادو