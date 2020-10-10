قبل مواجهة الرجاء.. الكاف يتغنى بـ تيكي تاكا الزمالك في دوري الأبطال

وتحت عنوان الحلقة الثالثة "تيكي تاكا 17، نشر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هدف أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في احدى مباريات الفريق بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

و غرد معلقًا على الهدف : أكثر عدد من التمريرات قبيل تسجيل هدف في دور المجموعات، صُمم بعناية فائقة من قِبل فرسان القلعة البيضاء!.

ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة، ويحل الوداد ثانيا بـ 56 نقطة، ونهضة بركان ثالثا بـ 54 نقطة.





ويحتاج الرجاء إلى الفوز على الجيش المكي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن باقي نتائج المباريات الأخرى.





أما الوداد سيدخل مباراة الفتح الرباطي، المقرر لها في نفس موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي " تحت شعار على بديل عن الفوز، أملا حسم لقب الدوري لصالحه حال تعثر الرجاء سوء بالتعادل أو الهزيمة.





الوداد صاحب أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري المغربي برصيد 50 هدفا، بينما الرجاء صاحب أقوى خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 22 هدفا.





وتقام مباريات الدوري المغربي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.





يذكر أن الوداد والرجاء هما منافسا الأهلي والزمالك، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يتلقي الأهلي مع الوداد يوم 17 أكتوبر من الشهر الحالي في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم 18 أكتوبر على نفس الملعب أيضا.