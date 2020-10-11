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فن

عودة قوية.. أحمد فلوكس يتعاقد على إنتاج ثلاثة أفلام

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
تعاقد الفنان  احمد فلوكس مع شركه الريماس للإنتاج الفني التي يرأسها المنتج إسحاق إبراهيم على إنتاج ٣ أفلام، وقال فلوكس لـ صدى البلد إنه بتعاونه مع الشركة التي أنتجت فيلم الخلية، سيعود للساحة الفنية بقوة.

وحل أحمد فلوكس، ضيفا على موقع "صدى البلد" يوم الخميس الماضي، للحديث عن أعماله الفنية وتفاصيل حياته الشخصية التي أثارت الجدل مؤخرًا.


تحدث فلوكس، عن زوجته بعد رجوعه إليها، من خلال "الندوة"، وقال: " محدش هيحبني قد أم إبني ولا هيعملي ربع اللي هي بتعملهولي ولا هيشوفني بالشكل اللي هي شيفاني بيه".


وتابع قائلًا: "الموضوع ليه ابعاد تانية .. وكفاية هي مربية ابني إزاي .. ست حافظت على إسمي وكياني حتى في فترة إنفصالنا .. ست في ظهري وعارفة قيمتي وشيفاني صح .. ربنا يخليهالي".


كما قال فلوكس، "إحنا فقدنا معنى دور الأم والزوجة.. النهاردة مع احترامي لحقوق المرأه احنا نسينا نعلم المرأه ازاي تربي عيالها وتحافظ على جوزها والنتيجة ان فيه أجيال كتير معندهاش خبرة واحنا بنعاني من ده".


وتابع: "عارف ان بتوع حقوق المرأة هيزعلوا مني بس انا مش هرجع للمجتمع هرجع للست اللي هي بتعرف تربي عيال محترمة ورجالة زي اللي في الصعيد".


وأضاف: "بس احنا مشينا ورا حقوق المرأه.. جميل بس هتعمل بيه إيه واذا كان عملها الأساسي احنا بناخده منها".


يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.


وشارك مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
عودة قوية.. أحمد فلوكس يتعاقد على إنتاج ثلاثة أفلام
عودة قوية.. أحمد فلوكس يتعاقد على إنتاج ثلاثة أفلام
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