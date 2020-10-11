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فن

كنت بلا حياة وأنا بعيد عنك .. أحمد فلوكس يتغزل في زوجته بعد عودته إليها

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
نشر أحمد فلوكس صورة له مع زوجته أم أولاده بعد رجوعه إليها بعد فترة طلاق كبيرة. 

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا "كلما  رأيت  نفسي وحياتي بعد رجوعي ليكي أدركت أني كنت بلا حياة وأنا بعيد عنك ... إن كنت رجعتي اللي موطنك فانا رجعت لنفسي بيكي ... ربنا يخليكي ليا و يحفظك انت سيف  ... بحبك و بحب حياتي وانت فيها".


يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.
وشارك مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

وعاد أحمد فلوكس إلى زوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال، وظهرا فى أول صورة لهم في إنسجام وحب، ومستعدين لاستئناف حياتهما الزوجية مجددا.


ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.
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