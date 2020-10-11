عقب انتهاء الكلي .. الأردن تبدأ تنفيذ الحظر الجزئي بسبب كورونا

بدأت الأردن، اليوم الأحد، العودة إلى الحظر الجزئي، عقب انتهاء الحظر الكلي الذي كان متبع في البلاد اليومين الماضيين، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أصبح الحظر الجزئي في المملكة من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا.





ونشرت السلطات الأردنية قوات من الجيش في جميع المحافظات، وذلك لضمان تنفيذ قرار حظر التجول الشامل ولتعزيز جهود كوادر مديرية الأمن العام.





وأعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس السبت عن تسجيل 1235 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية منها 1227 اصابة محلية و8 حلات قادمة من الخارج.





وأوضحت الصحة الأردنية في بيان لها أن إجمالي اصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة حتي الأن الي 23998 حالة.





كما تم تسجيل 15 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بــ كوفيد 19 في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الأن الي 181 حالة وفق ماذكرته الصحة الأردنية.



