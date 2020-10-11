ماكارثي: تدريب الأهلي خطوة عظيمة لـ موسيماني في مشواره

تحدث بيني ماكارثي مهاجم جنوب افريقيا المعتزل، عن تدريب مواطنه بيتسو موسيماني لفريق النادي الأهلي، وتوقعاته لبطولة دوري أبطال افريقيا هذا الموسم، وعلاقته بحسام حسن في كأس الأمم 1998.





وقال بيني ماكارثي خلال تصريحاته عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "حسام حسن أسطورة بالتأكيد، وخلال بطولة أمم افريقيا 1998 عرفت الكثير عنه وعلمت أنه لاعب رائع وهداف عظيم وأنه كان ضمن جيل رائع لمنتخب مصر".





وأضاف: "هو كان أحد الهدافين الذين يتطلع إليهم اللاعبين الصغار مثلي، وفوز منتخب مصر في هذه البطولة كان أمرًا طبيعيًا نظرًا لأداءهم، وتقاسمي الجائزة مع حسام حسن على لقب الهداف كان شرف كبير".





وعن مواطنه بيتسو موسيماني، أدرف ماكرثي: "موسيماني هو أنجح مدرب في جنوب إفريقيا، وخطوة عظيمة جدًا في مشواره التدريبي بعد تولي مهمة نادي عظيم".





وواصل: "الأهلي فريق يحلم بتدريبه أي مدرب في إفريقيا لأن له إنجازات عظيمة واسهامات كبيرة في الكرة المصرية والإفريقية، وهو مدرب رائع وسيفيد الفريق بالتأكيد".





وتابع: "تدريب موسيماني للاهلي سيفتح الباب أمام المدربين في جنوب إفريقيا أن ينتشروا في القارة".





وعن توقعاته لطرفي المباراة النهائية: "بالتأكيد الأربعة فرق توضح مدى قوة هذه المسابقة، فريقان من المغرب وفريقين من مصر، مواجهات قوية وتعبر عن قوة المسابقة الإفريقية".



