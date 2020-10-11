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عيار 21 بـ 835 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 11-10-2020

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:42 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأحد 11 - 10-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 835 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 954 جنيها.

وبلغ سعر  الجرام الواحد من عيار 18 نحو 716 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6680 جنيها وأوقية الذهب نحو 29.714 ألف جنيه وكيلو الذهب 955.43 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وارتفع الذهب بنحو 2%  أمس  بعد تراجع الدولار إلى أقل مستوى له في قرابة ثلاثة أسابيع وزادت الرهانات على تحفيز جديد بالولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين لشراء المعدن النفيس للتحوط من تضخم محتمل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 1927.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 1424 بتوقيت جرينتش،وهو في طريقه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، والذي قد يصل إلى1.5 %.
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