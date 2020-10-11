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فن

العمر مجرد رقم.. أرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية "صور"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
أرنولد شوارزينجر
أرنولد شوارزينجر
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شروق ابراهيم
شوهد النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر أثناء ممارسته رياضة الدراجة البخارية في شوارع سانتا مونيكا، مرتديًا ملابس رياضية. 

وظهر النجم العالمي البالغ من العمر الـ73، وهو يرتدي الكمامة الطبية ضمن اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. 

و"شوارزنيجر" لديه ابن آخر من زوجته السابقة "ماريا شريفير"، ويُدعى "كريستوفر" وهو في الثانية والعشرين من عمره، بالإضافة إلى ابنة في العقد الثالث من عمرها تُدعى "كاثرين"، وهي ابنته الكبرى، والتي المقرر أن تستقبل مولودها الأول قريبًا جدًا، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها نجم الأكشن جدًا. 

وكان "شوارزنيجر" قد أكد مؤخرًا أنه لا يطيق الانتظار حتى يصبح جدًا، وألمح إلى أن ابنته ستنجب "هذا الصيف".

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نجم الأكشن، بدأ يعتاد اصطحاب عائلته وأصدقائه خلال جولته شبه اليومية بالدراجة في شوارع "لوس أنجلوس"، إذ أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أثناء قيامه بجولة بالدراجات منذ وصول أزمة تفشي وباء "كورونا" إلى الذروة في شهر مارس الماضي.
العمر مجرد رقم.. أرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية "صور"
العمر مجرد رقم.. أرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية "صور"
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