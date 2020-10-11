الشيخ خالد الجندي: مصر انتصرت في حرب أكتوبر بـ الوعي

قال الشيخ خالد الجندي ، أحد علماء الأزهر الشريف ، إن مصر حصلت على نصر فريد استرجعت فيه النصر والعزة ، ويرجع ذلك لعوامل الوعي السليم، مؤكدا أن العدو لم يستطع في انتصارات أكتوبر المجيدة إلحاق أية أذى بالوعي المصري .





وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة ، أنه مدام الوعي سليم تعود الامة للاتحاد ، موضحا أنه كان محظوظا في أن يعيش تلك اللحظات ، مؤكدا أن الامة بأكملها كانت تعلم وجوب الصبر وتنحية المشكلات .





وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 47 عامًا، على ذكرى تحرير تلك الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.









وعبّر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، عن سعادتهم البالغة في السادس من أكتوبر عام 1973، بعد العبور إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، ونجح المصريون في استعادة أرضهم وكرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.