AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا فؤاد: إشادة الرئيس السيسي بدورى فى "الاختيار" أعلى وسام فى حياتى

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:58 م
دينا فؤاد،
دينا فؤاد،
Advertisements
صدى البلد
أعربت وجه القمر دينا فؤاد، عن سعادتها الكبيرة بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، أثناء تكريمه أبطال مسلسل "الاختيار"، حيث أشاد الرئيس بدورها، ووجه لها الشكر على تجسيدها دور زوجة هشام عشماوى، قائلا: "مش هنسى دورك أبدا"، موجها لها التحية ولكل أبطال مسلسل الاختيار، وأضاف الرئيس: "قدمتم صورة حقيقية لما يحدث على الأرض وأرجو أن تتقبلوا شكري نيابة عن كل المصريين".


واعتبرت وجه القمر دينا فؤاد أن تكريم الرئيس تاج فوق رأسها، وقالت: "هذا التكريم لا يضاهيه تكريم، واعتبره وساما على صدرى، وأهم تقدير فى حياتى"، مؤكدة أن هذه الإشادة تحملها مسئولية أكبر فى اختيار أدوارها الفترة المقبلة.


ووجهت دينا فؤاد، خلال كلمتها فى فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، تحت عنوان "أكتوبر ٧٣ رمز البقاء والنماء"، التي تأتي تزامنا مع الاحتفالات بمرور ٤٧ عاما على انتصارات أكتوبر بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

في الندوة، التهنئة للرئيس السيسي وقالت :"كل سنة وسيادتك طيب كل سنة الشعب المصري في أمن وأمان كل سنة وجيشنا العظيم رافع راسنا قدام العالم كله كل سنة وأهالي الشهداء فخورين بأولادهم اللي ضحوا بدمهم من أجل تراب مصر.


وأضافت دينا فؤاد، فخورة أني بتكرم قدام سيادتك من القوات المسلحة في يوم إنتصارات أكتوبر العظيم وفخورة بمشاركة لو بسيطة في مسلسل الأختيار، كانت أهم رسالة لأطفالنا وشبابنا وجيل المستقبل كان لازم يعرفوا إحنا مين وبنحارب ايه؟.

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومن إخراج بيتر ميمي.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

الأرصاد: استقرار حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. ولا فرص لسقوط أمطار

السكة الحديد تعلن مواعيد التقدم لـ مسابقة الوظائف الجديدة 2020

بألوان علم مصر.. الفنانة ياسمين على تطل بفستان فريد خلال الندوة التثقيفية.. شاهد

في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني

تطور مفاجئ بشأن موقف أحمد فتحي من البقاء فى الأهلى وعدم الرحيل لـ بيراميدز

محمد حليم يتحدى: مباراة الزمالك طوق نجاة والحدود يسعى للفوز بالثلاث نقاط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وحش الصحراء الجديد من شيفرولية

3 زيوت طبيعية للسيطرة على مستوى السكر في الدم

بـ الأبيض .. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جذابة