دينا فؤاد: إشادة الرئيس السيسي بدورى فى "الاختيار" أعلى وسام فى حياتى

أعربت وجه القمر دينا فؤاد، عن سعادتها الكبيرة بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، أثناء تكريمه أبطال مسلسل "الاختيار"، حيث أشاد الرئيس بدورها، ووجه لها الشكر على تجسيدها دور زوجة هشام عشماوى، قائلا: "مش هنسى دورك أبدا"، موجها لها التحية ولكل أبطال مسلسل الاختيار، وأضاف الرئيس: "قدمتم صورة حقيقية لما يحدث على الأرض وأرجو أن تتقبلوا شكري نيابة عن كل المصريين".









واعتبرت وجه القمر دينا فؤاد أن تكريم الرئيس تاج فوق رأسها، وقالت: "هذا التكريم لا يضاهيه تكريم، واعتبره وساما على صدرى، وأهم تقدير فى حياتى"، مؤكدة أن هذه الإشادة تحملها مسئولية أكبر فى اختيار أدوارها الفترة المقبلة.









ووجهت دينا فؤاد، خلال كلمتها فى فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، تحت عنوان "أكتوبر ٧٣ رمز البقاء والنماء"، التي تأتي تزامنا مع الاحتفالات بمرور ٤٧ عاما على انتصارات أكتوبر بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.





في الندوة، التهنئة للرئيس السيسي وقالت :"كل سنة وسيادتك طيب كل سنة الشعب المصري في أمن وأمان كل سنة وجيشنا العظيم رافع راسنا قدام العالم كله كل سنة وأهالي الشهداء فخورين بأولادهم اللي ضحوا بدمهم من أجل تراب مصر.









وأضافت دينا فؤاد، فخورة أني بتكرم قدام سيادتك من القوات المسلحة في يوم إنتصارات أكتوبر العظيم وفخورة بمشاركة لو بسيطة في مسلسل الأختيار، كانت أهم رسالة لأطفالنا وشبابنا وجيل المستقبل كان لازم يعرفوا إحنا مين وبنحارب ايه؟.





مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومن إخراج بيتر ميمي.