بفستان أبيض.. شيما الحاج تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد

نشرت الفنانة شيما الحاج، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وأطلت شيما الحاج على جمهورها بإطلالة جذابة، مرتدية "فستانًا أنيقًا" باللون الأبيض يبرز أنوثتها، وانتعلت حذاء ذا كعب عالي باللون الأبيض يبرز قوامها الرشيق.





وتركت خصلات شعرها بطريقة ناعمة أعلى الكتف لإبراز أنوثتها الجذابة ومن الناحية الجمالية، وضعت المكياج الساحر المرتكز على الألوان الترابية، ففضلت الظهور باللون البني في الشفاه، مع تحديد العين بالكحل الأسود.





وأعلنت شيما الحاج منذ فترة قصيرة عن خطبتها من رجل أعمال، ولم تعلن عن أي تفاصيل أخرى.





وشيما الحاج ممثلة من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية إذ إن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة.







