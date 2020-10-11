AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بفستان أبيض.. شيما الحاج تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:32 م
شيما الحاج
شيما الحاج
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة شيما الحاج، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت شيما الحاج على جمهورها بإطلالة جذابة، مرتدية "فستانًا أنيقًا" باللون الأبيض يبرز أنوثتها، وانتعلت حذاء ذا كعب عالي باللون الأبيض يبرز قوامها الرشيق.

وتركت خصلات شعرها بطريقة ناعمة أعلى الكتف لإبراز أنوثتها الجذابة ومن الناحية الجمالية، وضعت المكياج الساحر المرتكز على الألوان الترابية، ففضلت الظهور باللون البني في الشفاه، مع تحديد العين بالكحل الأسود.

وأعلنت شيما الحاج منذ فترة قصيرة عن خطبتها من رجل أعمال، ولم تعلن عن أي تفاصيل أخرى. 

وشيما الحاج ممثلة من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية إذ إن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة. 


View this post on Instagram

By: @marwan.s.photography

A post shared by Shayma Alhajj - شيماء الحاج (@shayma.alhajj) on

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأحمر الناري.. لقاء سويدان تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

رانيا منصور بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير

بمكياج جذاب.. ابنة عمرو دياب تستعرض جمالها على إنستجرام

ملابس غير تقليدية.. دعاء فاروق تجذب متابعيها في أحدث ظهور

بـ الريال السعودي.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم في أحدث ظهور

غريبة وملفتة.. تارا عماد تلفت الأنظار بـ 3 إطلالات جديدة

ترشيحاتنا

استشاري يحذر من تناول البسكويت بالشاي لهذا العمر

بفستان أبيض.. شيما الحاج تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية خلية الأمل

مسحة طبية للاعبي الأهلي .. وغموض موقف أيمن اشرف من رحلة المغرب

زعيم كوريا الشمالية ينهار بالبكاء في خطاب له أمام شعبه.. فيديو

في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. الشاي الأسود يحمي من السرطان

بـ التريكو الأصفر.. أصالة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

في اليوم العالمي للفتاة .. أضرار الزواج المبكر للبنات