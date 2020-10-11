سهام الخزوز: سعيدة أن تكون أولى تجاربي السينمائية مع "الثلاثاء 12"

أكدت المنتجة الشابة سهام الخزوز أنها كانت تخطط منذ فترة طويلة لدخول المجال السينمائي ولكن بموضوع هام ومتميز ومن هنا جائت فكرة فيلمها "الثلاثاء ١٢".





واضافت سهام أن التصوير في إمارة أبو ظبي هو شئ ساعدها على الدخول في مشروعها وخصوصا مع التسهيلات التي تقدمها الإمارة للتصوير جعلها لا تقل بل تتفوق من وجهة نظرها على مواقع التصوير في اوروبا وامريكا وهو ما عكسه تصوير الكثير من الأعمال العالمية هناك.





على صعيد أخر تستعد النجمة المصرية نيللي كريم للسفر لابو ظبي لتبدأ تصوير دورها بالفيلم الذي يواصل مخرجه التونسي مجدي سميري تصويره حاليا في ابو ظبي.





الفيلم يلعب بطولته كل من نيلي كريم وباسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطالله وجويا جبور وبيير سمعان ونور ايهاب وكارول عبود. وتدور أحداثه من خلال قصة مدهشة عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية. كل واحد من أبطالنا يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها ، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة متمردون لتحقيق أحلامهم.





الفيلم يعتبر شهادة ميلاد لمنتجة عربية جديدة هي المنتجة الشابة سهام الخزوز التي تحاول أن تقدم مع شركة I see media رؤية جديدة للشباب الجديد بالإمارات العربية المتحدة .





والفيلم تم تنفيذه أيضا بدعم من توفور و فيلم كوميشن ابوظبي.





الفيلم سيتم الانتهاء من تصويره قريبا ليكون جاهزا للمشاركة في مهرجانات عالمية وعربية كبرى قبل طرحه في دور العرض في جميع أنحاء الوطن العربي.





واكدت سهام أنها سعيدة أن يكون أول افلامها معبرا عن رؤيتها لحياة الأجيال الجديدة من دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنت أن يصل الفيلم لكل بيت عربي واماراتي.