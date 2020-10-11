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أخبار العالم

ترامب: سنوات حكم أوباما وبايدن كانت كارثية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، سلفه الرئيس باراك أوباما، ونائبه جو بايدن، منافسه الرئيسي في الانتخابات الرئاسية، قائلًا إن سنوات حكمهما كانت كارثية. 


وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الناس لا يتذكرون الفوضى والكراهية خلال إدارة أوباما وبايدن، ولم أكن لأدخل البيت الأبيض لولا جو النائم". 


وأمس السبت، هاجم ترامب، أوباما وبايدن، في أول مناسبة عامة منذ عودته إلى البيت الأبيض الاثنين الماضي بعد بقائه بالمستشفى.


وقال ترامب: "برنامج الديمقراطيين الانتخابي اشتراكي وربما يكون شيوعيًا".


وتطرق الرئيس الأمريكي إلى البطالة في الولايات المتحدة، قائلًا إنها تراجعت خلال ولايته ومعدلات الجريمة سجلت انخفاضًا وأن معدلات البطالة بين السود والشباب هبطت إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدًا أنه سيستبدل نظام الرعاية الصحية الذي وضعه أوباما ببرنامج آخر أفضل.
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