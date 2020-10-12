للالتحاق بآداب القاهرة.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم









وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.

اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " عن الاوراق المطلوبة لتقديم الطلاب ملفاتهم للالتحاق بالكلية وجاءت كالاتى :اصل شهادة الثانوية العامة + صورة منهااصل شهادة ميلاد كمبيوتر + صورة منهابطاقة الترشيح + صورة منهاشهادة الحافز الرياضى ان وجداصل فاتورة الغاز او الكهرباءنموذج ٢ جند + ٦ جند او نموذج صغار سن للذكور فقطدفع ايصال ملف مستجدين ب ٢٠٠ جنية من خلال خدمة فورى الخاص بالكلية على الرابط التالى :‎وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، قد صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.