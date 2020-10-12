للالتحاق بآداب القاهرة.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم

اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " عن الاوراق المطلوبة لتقديم الطلاب ملفاتهم للالتحاق بالكلية وجاءت كالاتى :
اصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها
اصل شهادة ميلاد كمبيوتر + صورة منها
بطاقة الترشيح + صورة منها
شهادة الحافز الرياضى ان وجد
اصل فاتورة الغاز او الكهرباء
نموذج ٢ جند + ٦ جند او نموذج صغار سن للذكور فقط
دفع ايصال ملف مستجدين ب ٢٠٠ جنية من خلال خدمة فورى الخاص بالكلية على الرابط التالى :
http://ckes.cu.edu.eg/arts.aspx
وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، قد صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.
وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.
وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.