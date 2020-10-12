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تعليم

اليوم .. الامتحان الشفوي لـ الدراسات العليا شعبة اللغة الفارسية بـ آداب القاهرة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد علام
تستقبل كلية الآداب جامعة القاهرة الطلاب لعقد امتحان الشفوي للدراسات العليا شعبة اللغة الفارسية اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا.

ونوهت على ضرورة حضور الطالب باكرًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم و الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا

وقال الدكتور شريف كمال، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية أطلقت صفحة عن طريق جوجل فورم لتسجيل الرغبات الخاصة بالطلاب لكافة الأنشطة الطلابية السابعة المختلفة، سواء جوالة أو نشاط ثقافي أو فني، لافتًا إلى أن الطلبة  تحاول بقدر المستطاع ممارسة الأنشطة عن طريق الاون لاين تفاعل بين الطالب والأستاذ المشرف.


للتسجيل عن الأنشطة الطلابية الخاصة بكلية الأداب جامعة القاهرة عن طريق الرابط التالي  :

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrU1b3xPPTJwrwkoy23c4yFDPeaVt5WzdSLNaBA8xyqmVDGg/viewform

 

وأضاف د. شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الكلية تعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا ولن تستسلم لهذه الظروف التي أعاقت العملية التعليمية ، مشيرًا إلى أن الطلاب تريد أن تتواصل بشكل مباشر في الأنشطة، ولكن لن نكون قادرين على استضافة جميع الطلاب في وقت واحد وستكون نسبة الحضور 30% كحد أقصى من مساحة المدرجات .

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وأكد الدكتور شريف أن الكلية تسعى إلى تطوير العملية التعليمية ودعم منظومة كلية الآداب بشكل كامل من خلال تدعيم المحتوى النظري بمواد تعليمية تعتمد على الصوت والصورة والفيديو .



وأوضح  عميد كلية الأداب، أن الكلية تعمل منذ فترة على تجميع المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الجديد 2020-2021 ، لافتًا إلى أن استثناء بعض المقررات العملية من نسبة الحضور التي نصت عليها وزارة التعليم العالي لاعتمادها الأكبر على التواصل المباشر  مثل الجغرافيا ورسم الخرائط لأنه لا يمكن ان يتخرج الطالب دون ان يستطيع رسم خريطة وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.
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