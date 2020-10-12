الحكومة البريطانية تعتزم فرض العزل العام على مدينة ليفربول بسبب كورونا

كشفت بلدية ليفربول الإنجليزية، اليوم الإثنين، عن عزم الحكومة فرض العزل العام على المدينة، وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأطلق الدكتور ديفيد نابارو، من منظمة الصحة العالمية، مفاجأة عقب مطالبته قادة العالم بعدم إغلاق بلادهم، وتعطيل اقتصادهم من أجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وناشد المسئول في منظمة الصحة بالتوقف عن استخدام عمليات الإغلاق كطريقة اساسية للتحكم في انتشار الفيروس في العالم.





وقال إن الشئ الوحيد الذي تحقق جراء عمليات الإغلاق هو انتشار الفقر فقط، دون ذكر الأرواح المحتملة إنقاذها.





وأضاف: "أن عمليات الإغلاق لها نتيجة واحدة وهي أنه يجب ألا تقلل من شأنهم أبدًا ، وهذا يجعل الفقراء أفقر كثيرًا".



