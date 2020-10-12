تكريم مشروع ذاكرة الكاريكاتير ومؤسسه

بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض نصر أكتوبر.. في ذاكرة الكاريكاتير المصري؛ الذي افتتحته وزيرة الثقافة يوم الأحد الماضي؛ أقامت الجمعية المصرية للكاريكاتير مساء أمس الأحد بمقرها بالعجوزة، حفل لتكريم الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير ومنظم المعرض.





حضر الحفل مجموعة كبيرة من رسامي الكاريكاتيرمنهم: سمير عبدالغني، فوزي مرسي، محمد حمدي، نوبي بديع، سعيد بدوي، إبراهيم عبلة. وأشار الصاوي في كلمته أن الجمعية المصرية للكاريكاتير ساندت المشروع وهو لا زال فكرة في طور التكوين في عام 2011؛ ولولا هذا الدعم كان من الصعب أن يرى هذا المشروع النور. واختتم الصاوي حديثه بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان: جمعة فرحات، وكافة أعضاء الجمعية، على هذه اللفتة الطيبة، التي تؤكد على تقدير الجمعية لما قدمه الصاوي ومشروعه لتاريخ فن الكاريكاتير ورواده خلال الثماني سنوات الماضية، من كتب ومعارض وفعاليات أعادة تسليط الضوء من جديد على تراث الكاريكاتير المصري، وما لعبه رسامي الكاريكاتير من أدوار مهمة في تاريخ مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي.