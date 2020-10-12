ثبات الإصابات.. الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

أعلن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، جميعهم من الخارج.





وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن جميع الحالات من الخارج، حيث لم تسجل أي إصابات محلية أو حالات وفاة.





ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 85578 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.





وأطلق الدكتور ديفيد نابارو، من منظمة الصحة العالمية، مفاجأة عقب مطالبته قادة العالم بعدم إغلاق بلادهم، وتعطيل اقتصادهم من أجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وناشد المسئول في منظمة الصحة بالتوقف عن استخدام عمليات الإغلاق كطريقة اساسية للتحكم في انتشار الفيروس في العالم.





وقال إن الشئ الوحيد الذي تحقق جراء عمليات الإغلاق هو انتشار الفقر فقط، دون ذكر الأرواح المحتملة إنقاذها.





وأضاف: "أن عمليات الإغلاق لها نتيجة واحدة وهي أنه يجب ألا تقلل من شأنهم أبدًا ، وهذا يجعل الفقراء أفقر كثيرًا".



