الأوقاف توزع 16 طن لحوم أضاحي بـ 5 محافظات .. اليوم

توزع وزارة الأوقاف اليوم الإثنين 16 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الإسماعيلية – كفر الشيخ – بور سعيد – دمياط – الشرقية)، بواقع (4) طن لكل من محافظة (الإسماعيلية – كفر الشيخ – الشرقية)، و(2) طن لمحافظتي (بور سعيد – دمياط) . وذلك للأسبوع العاشر على التوالي.



وأضافت يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (1033) طن من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).



وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.