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الأوقاف توزع 16 طن لحوم أضاحي بـ 5 محافظات .. اليوم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:17 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
توزع وزارة الأوقاف اليوم الإثنين 16 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الإسماعيلية – كفر الشيخ – بور سعيد – دمياط – الشرقية)، بواقع (4) طن لكل من محافظة (الإسماعيلية – كفر الشيخ – الشرقية)، و(2) طن لمحافظتي (بور سعيد – دمياط) . وذلك للأسبوع العاشر على التوالي.

وأضافت يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (1033) طن من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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