AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استعدادا للموسم السياحي.. أسوان تناقش تطوير منظومة النظافة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تواصل الوحدات المحلية التابعة لمحافظة أسوان جهودها لتلبية المطالب الجماهيرية من خلال تنفيذ أعمال ومشروعات خدمية متنوعة .

وفى هذا الإطار عقد العميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إجتماعًا لمناقشة منظومة النظافة بنطاق المدينة ، ووضع الحلول العاجلة لتلافى كافة المعوقات التي تواجه المستوى المطلوب للنظافة العامة ولاسيما فى ظل الإستعداد للموسم السياحي الجديد .

واقرأ أيضًا :
لخلق فرص عمل للشباب الأسواني .. ترشيح مواقع لإنشاء مناطق حرفية مدعمة بالخدمات

كما ناقش الإجتماع أيضًا طلبات إقامة أبراج تقوية لشبكات المحمول بأنحاء مدينة أسوان حيث حضر الإجتماع مديرو ومسئولو الإدارات المختصة بالوحدة المحلية .

هذا فيما بدأت محافظة أسوان إستعداداتها لإنطلاق ماراثون إنتخابات مجلس النواب 2020 والتى ستجرى خلال يومى 24 و 25 أكتوبر الجارى .

وقد شدد اللواء أشرف عطية محافظة أسوان على مسئولى المديريات الخدمية والوحدات المحلية بضرورة الإلتزام الكامل بعدم توظيف المبانى والمنشآت الحكومية فى أى دعاية إنتخابية للمرشحين، بالإضافة إلى عدم إستغلال سيارات أو معدات أو إمكانيات المصالح الحكومية خلال فترة الدعاية .

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية ستستكمل تجهيز المقار واللجان الإنتخابية ، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى للتأكد من جاهزية جميع المقار وتلافى أى ملاحظات سلبية.

وقال المحافظ إن هناك توجيهات للمحليات لإنهاء أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ، وهو الذى يتوازى مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بتطهير وتعقيم اللجان.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: تجهيز اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ لاستقبال الناخبين

أسوان تستعد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ الأسبوع القادم.. صور

وسط إجراءات احترازية مكثفة.. كيف استعدت أسوان لانتخابات مجلس الشيوخ؟

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء برفع وإزالة كل آثار الدعاية الانتخابية من الشوارع

محافظ أسوان: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحى مجلس النواب

لخلق فرص عمل للشباب الأسواني .. ترشيح مواقع لإنشاء مناطق حرفية مدعمة بالخدمات

ترشيحاتنا

حرضوا على الفوضى.. تفاصيل تسليم الكويت لعناصر خلية الإخوان الإرهابية إلى مصر

هل يجوز قراءة القرآن بأجر ؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

مساعد وزير الداخلية الأسبق للحماية المدنية: الإهمال وارتفاع درجة الحرارة سبب اندلاع حرائق الصيف

وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى إسرائيل

30 مليون جنيه تمنع بقاء أحمد فتحى مع الأهلي وتحسم انتقاله لـ بيراميدز

حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة .. خطأ شائع تقع فيه الفتيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض.. درة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قائمة أسعار سيارات شيري Chery اليوم في مصر بعد تخفيض اريزو 5 .. صور

بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد