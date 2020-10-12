استعدادا للموسم السياحي.. أسوان تناقش تطوير منظومة النظافة

تواصل الوحدات المحلية التابعة لمحافظة أسوان جهودها لتلبية المطالب الجماهيرية من خلال تنفيذ أعمال ومشروعات خدمية متنوعة .
وفى هذا الإطار عقد العميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إجتماعًا لمناقشة منظومة النظافة بنطاق المدينة ، ووضع الحلول العاجلة لتلافى كافة المعوقات التي تواجه المستوى المطلوب للنظافة العامة ولاسيما فى ظل الإستعداد للموسم السياحي الجديد .
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كما ناقش الإجتماع أيضًا طلبات إقامة أبراج تقوية لشبكات المحمول بأنحاء مدينة أسوان حيث حضر الإجتماع مديرو ومسئولو الإدارات المختصة بالوحدة المحلية .
هذا فيما بدأت محافظة أسوان إستعداداتها لإنطلاق ماراثون إنتخابات مجلس النواب 2020 والتى ستجرى خلال يومى 24 و 25 أكتوبر الجارى .
وقد شدد اللواء أشرف عطية محافظة أسوان على مسئولى المديريات الخدمية والوحدات المحلية بضرورة الإلتزام الكامل بعدم توظيف المبانى والمنشآت الحكومية فى أى دعاية إنتخابية للمرشحين، بالإضافة إلى عدم إستغلال سيارات أو معدات أو إمكانيات المصالح الحكومية خلال فترة الدعاية .
وأكد محافظ أسوان أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية ستستكمل تجهيز المقار واللجان الإنتخابية ، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى للتأكد من جاهزية جميع المقار وتلافى أى ملاحظات سلبية.
وقال المحافظ إن هناك توجيهات للمحليات لإنهاء أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ، وهو الذى يتوازى مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بتطهير وتعقيم اللجان.
وفى هذا الإطار عقد العميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إجتماعًا لمناقشة منظومة النظافة بنطاق المدينة ، ووضع الحلول العاجلة لتلافى كافة المعوقات التي تواجه المستوى المطلوب للنظافة العامة ولاسيما فى ظل الإستعداد للموسم السياحي الجديد .
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لخلق فرص عمل للشباب الأسواني .. ترشيح مواقع لإنشاء مناطق حرفية مدعمة بالخدمات
كما ناقش الإجتماع أيضًا طلبات إقامة أبراج تقوية لشبكات المحمول بأنحاء مدينة أسوان حيث حضر الإجتماع مديرو ومسئولو الإدارات المختصة بالوحدة المحلية .
هذا فيما بدأت محافظة أسوان إستعداداتها لإنطلاق ماراثون إنتخابات مجلس النواب 2020 والتى ستجرى خلال يومى 24 و 25 أكتوبر الجارى .
وقد شدد اللواء أشرف عطية محافظة أسوان على مسئولى المديريات الخدمية والوحدات المحلية بضرورة الإلتزام الكامل بعدم توظيف المبانى والمنشآت الحكومية فى أى دعاية إنتخابية للمرشحين، بالإضافة إلى عدم إستغلال سيارات أو معدات أو إمكانيات المصالح الحكومية خلال فترة الدعاية .
وأكد محافظ أسوان أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية ستستكمل تجهيز المقار واللجان الإنتخابية ، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى للتأكد من جاهزية جميع المقار وتلافى أى ملاحظات سلبية.
وقال المحافظ إن هناك توجيهات للمحليات لإنهاء أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ، وهو الذى يتوازى مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بتطهير وتعقيم اللجان.