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محافظات

لخلق فرص عمل للشباب الأسواني .. ترشيح مواقع لإنشاء مناطق حرفية مدعمة بالخدمات

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:56 م
الدكتورة غادة أبو
الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المستمرة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى حيث يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن أجل تحقيق ذلك تم اليوم عقد إجتماع برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ،وبحضور رؤساء المراكز والمدن ، بجانب مديري الإدارات المختصة ، بالإضافة إلى متدربي البرنامج الرئاسى. 

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وخلال الإجتماع طالبت نائب المحافظ من رؤساء المراكز والمدن بترشيح مواقع بعيدة عن الكتلة السكنية لإنشاء مناطق حرفية عليها تتضمن ورش ومصانع صغيرة مدعومة بالخدمات والمرافق المختلفة.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أنه سيتم دراسة ومراجعة هذه المواقع للوقوف على جهات الولاية ومدى صلاحيتها لإنشاء مناطق حرفية من خلال مركز المعلومات الجغرافية والمرافق تمهيدًا لعرضها على محافظ أسوان من أجل وضعها على الخريطة الإستثمارية والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. 

وأعطت أبو زيد توجيهاتها لرؤساء الوحدات المحلية بحصر الأراضي ودراسة أسباب المتعثر منها والعمل على تذليل المشكلات والعقبات أمامها.

مكلفة بالقيام أيضًا بحصر جميع الحالات المخالفة لنشاط الرخصة ، مع ضرورة إلزام أصحاب هذه المخالفات بالتوجه لإنهاء إجراءات التصالح قبل 31 أكتوبر الجارى . 
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