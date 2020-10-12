عبد الرحمن يحيى.. منسقا للمدن الجامعية بجامعة جنوب الوادي

أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، قرارا بتكليف الدكتور عبدالرحمن يحيى عبدالمطلب خلاوى، المدرس بكلية التربية الرياضية، منسقا للجامعة لشئون المدن الجامعية لمدة عام.



جاء هذا التكليف بعد مسابقة أعلنت عنها الجامعة خلال الفترة الماضية، لاختيار منسق للمدن الجامعية .





كما قرر رئيس جامعة جنوب الوادى، فى وقت سابق، عدم زيادة رسوم الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية بجامعة جنوب الوادى عن ما كان يسدده الطالب العام الماضى و هو مبلغ 350 جنيهًا فقط.





وأوضح ر ئيس الجامعة، بأنه بالنسبة لطريقة دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعة" أول قسيمة" يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر دفع مبلغ" ٢١٠ جنيه" رسوم أول قسيمة لمن يرغب في الإقامة من يوم ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ م أو يتم توريد مبلغ" ٤٨٥ جنيه" رسوم أول قسيمة لمن يرغب في الإقامة من ١ نوفمبر ٢٠٢٠ م من خلال جميع قنوات الدفع الإلكتروني، علمًا بأن الرسوم الشهرية بعد ذلك هي" ٣٥٠ جنيه " إقامة بالتغذية، ويتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءًا من مساء يوم الجمعة المواف ق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠.







كما اعتمد رئيس جامعة جنوب الوادى، قواعد تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2020 / 2021 م، حيث تقرر قبول كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية وحقق الشروط المطلوبة سواء للطلبة أو الطالبات.





و أوضح رئيس الجامعة، بأنه فيما يتعلق بنظام الإقامة بالليلة، يتم تخصيص مبنى معبر الشباب لإقامة الطالبات بقنا بالليلة، بحيث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالبة الواحدة عن ليلتين متصلة أو منفصلة للكليات النظرية وثلاث ليالي متصلة أو منفصلة للكليات العملية، ويتم تخصيص مبنى الكنوز ٢ عمارة لإقامة الطلبة الذكور بقنا بالليلة، بحيث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالب الواحد عن ليلتين متصلة أو منفصلة للكليات النظرية وثلاث ليالي متصلة أو منفصلة للكليات العملية.

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