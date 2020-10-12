AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عبد الرحمن يحيى.. منسقا للمدن الجامعية بجامعة جنوب الوادي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
الدكتور عبد الرحمن
الدكتور عبد الرحمن يحي
Advertisements
يوسف رجب

أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، قرارا بتكليف الدكتور عبدالرحمن يحيى عبدالمطلب خلاوى، المدرس بكلية التربية الرياضية، منسقا للجامعة لشئون المدن الجامعية لمدة عام.


جاء هذا التكليف بعد مسابقة أعلنت عنها الجامعة خلال الفترة الماضية، لاختيار  منسق للمدن الجامعية.


كما قرر رئيس جامعة جنوب الوادى، فى وقت سابق، عدم زيادة رسوم الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية بجامعة جنوب الوادى عن ما كان يسدده الطالب العام الماضى و هو مبلغ 350 جنيهًا فقط.


وأوضح رئيس الجامعة، بأنه بالنسبة لطريقة دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعة" أول قسيمة" يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر دفع مبلغ" ٢١٠ جنيه" رسوم أول قسيمة لمن يرغب في الإقامة من يوم ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ م أو يتم توريد مبلغ" ٤٨٥ جنيه" رسوم أول قسيمة لمن يرغب في الإقامة من ١ نوفمبر ٢٠٢٠ م من خلال جميع قنوات الدفع الإلكتروني، علمًا بأن الرسوم الشهرية بعد ذلك هي" ٣٥٠ جنيه" إقامة بالتغذية، ويتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءًا من مساء يوم الجمعة الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠.


كما اعتمد رئيس جامعة جنوب الوادى، قواعد تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2020 / 2021 م، حيث تقرر قبول كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية وحقق الشروط المطلوبة سواء للطلبة أو الطالبات.


و أوضح رئيس الجامعة، بأنه فيما يتعلق بنظام الإقامة بالليلة، يتم تخصيص مبنى معبر الشباب لإقامة الطالبات بقنا بالليلة، بحيث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالبة الواحدة عن ليلتين متصلة أو منفصلة للكليات النظرية وثلاث ليالي متصلة أو منفصلة للكليات العملية، ويتم تخصيص مبنى الكنوز ٢ عمارة لإقامة الطلبة الذكور بقنا بالليلة، بحيث لا يزيد عدد أيام الإقامة بالليلة خلال الأسبوع للطالب الواحد عن ليلتين متصلة أو منفصلة للكليات النظرية وثلاث ليالي متصلة أو منفصلة للكليات العملية.

اقرأ أيضًا :

ضبط ٣ أشقاء يتاجرون فى العملة الصعبة بقنا
     

لاستهداف 31350 مواطنا في 19 بؤرة.. انطلاق حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا بـ قنا



 

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة بجامعة القاهرة.. تقديم طلبات التسكين بالمدن الجامعية إلكترونيًا

إجراءات فتح فصل محو الأمية بجامعة عين شمس.. تفاصيل

تعرف على الأوراق المطلوبة لمدينة جامعة القاهرة ‎

للطلاب الجدد.. رسوم الإقامة بـ "مدينة جامعة القاهرة"

جامعة سوهاج تحدد 27 سبتمبر لتسكين الطالبات القدامى بالمدن الجامعية و4 أكتوبر للطلاب

رئيس جامعة سوهاج يتفقد إجراءات تسكين الطلاب القدامى بالمدن الجامعية

ترشيحاتنا

الوزراء: 691 مشروعا للانتقال للاقتصاد الأخضر بتكلفة 447.3 مليار جنيه

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 -10- 2020 والقنوات الناقلة

يواجهون خطرا كبيرا.. مايكروسوفت تحذر الملايين من مستخدمى ويندوز 7

أبيض x أبيض.. درة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرضوا على الفوضى.. تفاصيل تسليم الكويت لعناصر خلية الإخوان الإرهابية إلى مصر

الباقي عليك كسبنا متذيل الدوري.. نبيل الحلفاوي يقصف جبهة مشجع زملكاوي بسبب بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض.. درة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قائمة أسعار سيارات شيري Chery اليوم في مصر بعد تخفيض اريزو 5 .. صور

بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد