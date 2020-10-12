AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي يفتتح تطوير وحدات التعليم والتدريب بـ طب أسنان المنصورة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:57 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
Advertisements
همت الحسينى
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أعمال تطوير وتجديد عدد من الوحدات التعليمية والتدريبية الجديدة  بكلية طب الأسنان  بجامعة المنصورة،  بالدقهلية عبر تقنية  الفيديو كونفرانس.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي عن الافتتاحات من الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والذي قدم شرحا عن عمليات تطوير وتحديث،  وإنشاء عدد من الوحدات التخصصية بكلية طب الأسنان، وأهمية هذه الوحدات في العملية التعليمية والتدريبية وعلاج مرضى الأسنان الكبار والأطفال، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة لتطوير وتحديث الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان.
 
وأشار الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان إلى أن  الكلية أنهت عمليات تطوير وتجديد وإحلال ثلاثة عيادات بالمبنى القديم بالكلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وحدة للتخدير الكلى للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، كما قامت الكلية بإنشاء وتجهيز معمل محاكاة للأسنان بالمبنى الجديد.

وتشمل الافتتاحات تطوير وإحلال وتجديد 69 وحدة طب أسنان  بثلاثة عيادات تخصصية، وكذلك إنشاء وتجهيز وحدة للتخدير الكلى  للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وجهاز ميكروسكوب جراحي لتدريب طلاب الدراسات العليا وإنشاء وتجهيز معمل محاكاة للأسنان بالمبنى الجديد يشمل 39 وحدة ألمانية الصنع بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه لتدريب طلاب برنامج "المنصورة مانشستر" لطب الأسنان وكذلك طلاب البرنامج الأساسي، بتكلفة إجمالية 19.800.000 (19 مليونا و800 ألف جنيه).

حضر الافتتاح دكتور عصام الوكيل عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومدير برنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان.
وزير التعليم العالي يفتتح تطوير وحدات التعليم والتدريب بـ طب أسنان المنصورة
وزير التعليم العالي يفتتح تطوير وحدات التعليم والتدريب بـ طب أسنان المنصورة
وزير التعليم العالي يفتتح تطوير وحدات التعليم والتدريب بـ طب أسنان المنصورة
وزير التعليم العالي يفتتح تطوير وحدات التعليم والتدريب بـ طب أسنان المنصورة
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة MSA تنظم أول ندوة دولية رقمية لطب الأسنان في مصر والوطن العربي

رئيس جامعة المنصورة يهدى محمد علي قاهر السرطان منحة ببرنامج مانشستر لطب الأسنان

السيسي يفتتح مشروعات جديدة لوزارتي التعليم اليوم.. الجامعة المصرية اليابانية.. مجمع للفنون والثقافة بجامعة حلوان.. كلية طب السويس وتربية رياضية بنها.. كيانات تعليمية وثقافية عريقة داخل جامعات مصر

وزير التعليم العالي يفتتح الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

حطمت رقمين قياسيين في جينيس .. شاهد صاحبة أطول ساق في العالم

بسبب زوجته.. رجل يتعرض لخسارة 11 مليون جنيه إسترليني

الرجاء المغربي: انتقال بدر بانون إلى الأهلي غير صحيح

شيخ الأزهر يطالب الأمة العربية بالتكاتف من أجل سوريا وشعبها المكلوم

إطلاق 72 خدمة رقمية بنهاية 2020..مدبولي يتابع جهود توفير الخدمات للمواطنين إلكترونيا

في عيد ميلاد طارق الدسوقي.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة محملة بملفات ساخنة.. وزير الخارجية العراقي يبحث أزمات المنطقة مع أبو الغيط

هولندا تطلق لوكا أول سيارة كهربائية تصنع من القمامة.. صور

مش بالسن .. نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالات جذابة