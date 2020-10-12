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أخبار العالم

موسكو تطرد دبلوماسيين بلغاريين ردا على طرد صوفيا لموظفين اثنين من البعثة التجارية الروسية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الاثنين/، أنه تم طرد دبلوماسيين بلغاريين اثنين غير مرغوب فيهما ردا على طرد صوفيا اثنين من موظفي البعثة التجارية الروسية في بلغاريا.
وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء - "في 12 أكتوبر، دُعي السفير البلغاري أتاناس كريستين إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تسلم مذكرة الوزارة بشأن إعلان اثنين من موظفي السفارة البلغارية شخصين غير مرغوب فيهما". 
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء هو رد مماثل على قرار السلطات البلغارية غير المبرر بطرد نائبي رئيس البعثة التجارية الروسية في صوفيا في شهر سبتمبر من هذا العام.
وكانت التقارير قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن السفير البلغاري لدى روسيا قد استدعي إلى مقر الوزارة في موسكو.. فيما كانت بلغاريا قد أعلنت في أواخر سبتمبر الماضي أنها قررت طرد دبلوماسيين روسيين، بدعوى أنهما قد يكونان متورطين في أنشطة تجسس في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.


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