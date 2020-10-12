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بتسليك الشارع.."القابضة للمياه"تستجيب لشكوى أهالي"طوخ دلكة" بالمنوفية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ردًا على الشكوى الواردة تحت عنوان: "أهالي قرية طوخ دلكة بالمنوفية يستغيثون بالمسئولين لتغيير مواسير الصرف الصحي"، فإن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أفادت بأنه تم التواصل مع الشاكي وتسليك الشارع محل الشكوى وإزالة أسباب المشكلة".

وأفادت الشركة بأنه بخصوص الزيادة السكانية على الشبكة فقد قامت الشركة بعمل بيارة جديده بمحطة رفع ميت أبو الكوم التي تخدم المنطقة محل الشكوى بسعة تخزينية كبيره أضعاف القديمة بالغواطس اللازمة لحل المشكلة، وتم التنفيذ بالفعل وسوف يتم تشغيلها في غضون أيام لحل المشكلة نهائيًا.
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أهالي قرية طوخ دلكة بالمنوفية يستغيثون بالمسئولين لتغير مواسير الصرف الصحي.. صور

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