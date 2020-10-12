بتسليك الشارع.."القابضة للمياه"تستجيب لشكوى أهالي"طوخ دلكة" بالمنوفية

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ردًا على الشكوى الواردة تحت عنوان: "أهالي قرية طوخ دلكة بالمنوفية يستغيثون بالمسئولين لتغيير مواسير الصرف الصحي"، فإن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أفادت بأنه تم التواصل مع الشاكي وتسليك الشارع محل الشكوى وإزالة أسباب المشكلة".



