أفضل طريقة لضبط زوايا واتزان السيارة

من أهم الأمور التي يجب فعلها عند إجراء الصيانة الدورية للسيارة وعند تغيير الإطارات أو إجراء أي تغيير أو صيانة في العفشة. من أكثر الأشياء المهمة في السيارة والتي يجهلها الكثير من قائدي السيارات هي الزوايا والاتزان فهي





يتسبب إهمال ضبط زوايا العجلات في العديد من المشاكل أبرزها فقد السيارة اتزانها وثباتها أثناء القيادة وانحرافها ويؤدي أيضا إلى تآكل الإطارات، وزيادة استهلاك البنزين وتلف المساعدين على المدي الطويل.





يجب علي قائد السيارة الإلمام بكل ما يخصها وهناك ثلاثة أنواع من زوايا السيارة يجب فحصها وهي Caster وCamber وToe in، ويتم إجراء الفحص عبر جهاز مخصص لهذه الأمور وهو موجود في مراكز ضبط الزوايا والاتزان.





1- Caster





وهو معدل انحراف العجلات إلي اليمين أو اليسار لأنه يوجد قياس مركزي مخصص يجب أن لا تحيد عنه السيارة وعند تلف هذه المركزية تنحرف السيارة وتشعر بارتجاج في الإطارات أثناء القيادة.





2- Toe in





وهو مستوى ميل العجلات نحو الداخل ويتم حسابها بقياس المسافة بين قمة وقاعدة الإطارات ويجب أن تكون نسبة الميل هي صفر لأنه عند وصولها للسالب أو للموجب تتآكل الإطارات بشكل سريع.





3- Camber





وهو مستوى ميل العجلة بشكل رأسي فعندما تجد الجنط يميل إلي الخارج أو الداخل فتزيد أيضا نسبة تآكل الإطارات وتستهلك المساعدين وباقي أجزاء التعليق سريعا.