قد تكون قدوة الكثيرين .. تريزيجيه يستعيد ذكريات طفولته ويوجه رسالة لـ متابعيه.. شاهد

شارك محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له من طفولته وهو يلعب كرة القدم .









وعلق تريزيجيه على الصورة قائلا : "لا تستسلم بسهولة فقد تكون قدوة للكثيرين رأوا فيك اصرارا على التغلب على مشاكل الحياة فكن جديرا بهذه الثقة".









وكشف تقرير صحفي إنجليزي عن أفضل الصفقات التي أجراها نادي أستون فيلا في عهد دين سميث، رئيس النادي، وكان على رأس القائمة المحترف المصري محمود تريزيجيه.





وأضاف تقرير لصحيفة "برمنجهام ميل" الإنجليزية، أن تريزيجيه نجم منتخب مصر أفضل صفقة أجراها النادي بعد المستوى القوي الذي قدمه اللاعب مع الفريق منذ التعاقد معه في عام 2019 قادما من قاسم باشا التركي.





وحسب الصحيفة فإن نادي استون فيلا تحت رئاسه دين سميث أجرى عددا من الصفقات بلغت قيمتها 225 مليون جنيه إسترليني.









وسجل تريزيجيه في الموسم الأول مع الفريق الانجليزي 6 أهداف وصنع هدفين وخلال الموسم الحالي للفريق صنع هدفا ضمن الفوز التاريخي على ليفربول بنتيجة 7-2.



