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حوادث

مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:23 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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محمد عبدالحليم
لقي عامل مصرعه وأُصيب 9 آخرون، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة بـ "توك توك" بمطلع كوبرى الشرق اتجاه بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص ويدعى "إبراهيم سعودى محمد"، 28 سنة، عامل، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم "عبد الفتاح عادل محمد، 23 سنة، طالب، مصابا بجروح وسجحات بالجسم، هاشم سيد محمد 21سنة، طالب، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، سعد بكرى أحمد 55 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، رجب سعد محمد  38 سنة، مصابا بخلع بالكتف الأيسر".

كما نقلت سيارات الإسعاف إبراهيم أبو الخير سعيد، 16 سنة  عامل، مصابا بجروح وسجحات بالجسم، عصام عيد احمد 27 سنة، عامل، مصابا بكسر بالقدم اليسرى، أحمد شعبان احمد 45 سنة، عامل، مصابا باشتباه كسر بالساقين، عبد الله رجب سلامه 16 سنة، عامل مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج،عادل سيد شاكر 54 سنة، عامل، مصابا بكسر بالساق الأيسر.

وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

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