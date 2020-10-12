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ديني

شاهد.. ماذا قال خالد الجندي عن رجل ليس له أعداء؟

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:27 م
ماذا قال خالد الجندي
ماذا قال خالد الجندي عن رجل ليس له أعداء؟
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشخص الذي لا ينتظر وجود أعداء له يحاربونه، عليه أن يعلم أنه رجل تافه.


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وأوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الموقف الحق والموقف النبيل وموقف الكرامة والعزة هو الذي يصنع الأعداء.


وأضاف أن الله سبحانه وتعالى يقول: « وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا»، متسائلًا: «عمرك شوفت نبي كل فلوس حد، ولا اغتصب واحدة، ولا نبي شتم حد»، فالأنبياء قمم باسقات يانعات من النور والبيان والطهارة ولهم أعداء؛ لأنهم على حق.


وكان في حلقة سابقة قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشريعة تقدم المصلحة الإنسانية على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. 


وأفاد «الجندى» بأن هناك ضوابط شرعية لتعطيل العمل بالنص القرآنى والسنة النبوية الشريفة، منوهًا بأن الرق نص موجود فى القرآن، وهو من قبل الإسلام وكان فى اليهودية والمسيحية، لكن الأمم المتحدة اتفقت على الغائه، وبالتالى أصبح غير مطلق لغياب الظرف، والنص الموجود بالقرآن لا يمكن تعديله أو العبث به، لكن لا يوجد رق".
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