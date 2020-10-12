شاهد.. ماذا قال خالد الجندي عن رجل ليس له أعداء؟

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وأوضح « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الموقف الحق والموقف النبيل وموقف الكرامة والعزة هو الذي يصنع الأعداء.









وأضاف أن الله سبحانه وتعالى يقول: « وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا»، متسائلًا: «عمرك شوفت نبي كل فلوس حد، ولا اغتصب واحدة، ولا نبي شتم حد»، فالأنبياء قمم باسقات يانعات من النور والبيان والطهارة ولهم أعداء؛ لأنهم على حق.









وكان في حلقة سابقة قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشريعة تقدم المصلحة الإنسانية على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.







