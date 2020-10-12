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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة استقبال طلبات التصالح

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:04 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية، تفقد خلالها المركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

مشيرًا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت باعتبارهما أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين موجهًا بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.


واطمأن المحافظ على سير العمل داخل المركز ووجه بسرعة إنجاز طلبات المواطنين كما تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة.

مؤكدا أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.  

كما التقى المحافظ مع الموظفين ومسئولي المراكز التكنولوجية واستمع إلى شرح مفصل عن دورة العمل من لحظة تقدم المواطن بطلبه مرورًا بكافة المراحل الإجرائية، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية لزيادة سرعة الإنجاز وانتهاء الأعمال في الموعد المقرر. 

ووجه المحافظ، مسئولى المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
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