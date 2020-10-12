عمداء كليات فرع البنات بالأزهر يبحثون الاستعداد للعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، استعداد كليات الفرع لبدء العام الدراسي الجديد، الذي سيبدأ السبت القادم 17 من أكتوبر.





وأوضح عبد الغني خلال الاجتماع الشهري لعمداء كليات فرع البنات، والذي عقد اليوم، واستضافته كلية طب البنات بالقاهرة برئاسة الدكتور هشام فرهود، عميد كلية الطب، والدكتورة هناء العبيسي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ اهتمام قيادات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ بالتعليم بوصفه المحور الرئيس للتنمية؛ لكي تتبوأ مصر مكانتها المناسبة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.



