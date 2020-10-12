محافظ القليوبية يشارك بحملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشبرا الخيمة .. ويوجه باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء ويتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق

- محافظ القليوبية يشارك بحملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشبرا الخيمة

- إزالة أكثر من 500 طن قمامة ونقلها بالمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة

- محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمة

- استلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات









شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في الحملة المكبرة باستخدام معدات ثلاث مدن لإزالة تراكمات القمامة من منطقة ميت نما ومنطي وتطهير ترعة ميت نما، حيث تمت إزالة ما يزيد على 500 طن قمامة ونقلها بالمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة.

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كان ذلك بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والمهندس على أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومصطفى حسانين، نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وفريق متدربي البرنامج الرئاسى للقيادة، حيث تقدم المحافظ بالشكر لكل القائمين على الحملة لنظافة المنطقة وتطهير الترعة استجابة لشكاوى المواطنين والعمل على توفير بيئة نظيفة خالية من التلوث لهم.





وأكد محافظ القليوبية، أن المنطقة ستشمل تطوير شاملا في الفترة المقبلة؛ من خلال تدبيش الترعة ورصف الطريق من الجانبين ورفع كفاءة وإصلاح الكوبري الحديدي علي الترعة لعبور المشاة والسيارات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري لرفع كفاءة وتطوير المنطقة بالكامل.





وأثناء جولته بالحي أصدر محافظ القليوبية قرارًا بإقالة نائبي حي شرق شبرا الخيمة لسوء حالة النظافة وكثرة الإشغالات بالشوارع، مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري؛ لعدم عودتها مرة أخرى ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.





وناشد المحافظ المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط فى الشارع ولإيجاد السيولة المرورية وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.





قام محافظ القليوبية بجولة ميدانية، تفقد خلالها المركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء. كما