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محافظ القليوبية يشارك بحملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشبرا الخيمة .. ويوجه باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء ويتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:01 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهواري

- محافظ القليوبية يشارك بحملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشبرا الخيمة

إزالة أكثر من 500 طن قمامة ونقلها بالمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة

- محافظ القليوبية يتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمة

استلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات



شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في الحملة المكبرة باستخدام معدات ثلاث مدن لإزالة تراكمات القمامة من منطقة ميت نما ومنطي وتطهير ترعة ميت نما، حيث تمت إزالة ما يزيد على 500 طن قمامة ونقلها بالمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة.

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كان ذلك بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والمهندس على أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومصطفى حسانين، نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وفريق متدربي البرنامج الرئاسى للقيادة، حيث تقدم المحافظ بالشكر لكل القائمين على الحملة لنظافة المنطقة وتطهير الترعة استجابة لشكاوى المواطنين والعمل على توفير بيئة نظيفة خالية من التلوث لهم.


وأكد محافظ القليوبية، أن المنطقة ستشمل تطوير شاملا في الفترة المقبلة؛ من خلال تدبيش الترعة ورصف الطريق من الجانبين ورفع كفاءة وإصلاح الكوبري الحديدي علي الترعة لعبور المشاة والسيارات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري لرفع كفاءة وتطوير المنطقة بالكامل.


وأثناء جولته بالحي أصدر محافظ القليوبية قرارًا بإقالة نائبي حي شرق شبرا الخيمة لسوء حالة النظافة وكثرة الإشغالات بالشوارع، مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري؛ لعدم عودتها مرة أخرى ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.


وناشد المحافظ المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط فى الشارع ولإيجاد السيولة المرورية وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.


كما قام محافظ القليوبية بجولة ميدانية، تفقد خلالها المركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

مشيرًا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت باعتبارهما أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين موجهًا بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.


واطمأن المحافظ على سير العمل داخل المركز ووجه بسرعة إنجاز طلبات المواطنين كما تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة.

مؤكدا أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.  

كما التقى المحافظ مع الموظفين ومسئولي المراكز التكنولوجية واستمع إلى شرح مفصل عن دورة العمل من لحظة تقدم المواطن بطلبه مرورًا بكافة المراحل الإجرائية، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية لزيادة سرعة الإنجاز وانتهاء الأعمال في الموعد المقرر. 

ووجه المحافظ، مسئولى المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
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