وكيل صحة القليوبية يقوم بإجراء عملية لمسنة مريضة بكورونا .. صور

أجرى الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية زيارة تفقدية لمستشفى شبين القناطر المركزي وأثناء جولته وفي أحد أقسام العزل بالمستشفى وعند الاستماع إلى المرضى للاطمئنان عليهم وجد أن إحدى السيدات تعاني من تورم مؤلم وبالفحص تبين أنه التهاب جريبي عميق ويحتاج إلى التدخل الجراحي الفورى.









وعلى الفور وجه الطباخ بإعداد غرفة العمليات مصرا على إجراء الجراحة بنفسه للمريضة التي تعاني من فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19" وتجاوز عمرها السبعين عاما وبعد استعداده بجميع الواقيات الشخصية والإجراءات الاحترازية أجرى الجراحة.





وأوضحت مديرية الصحة والسكان في بيان لها أنه أسفرت الجراحة العاجلة عن نصف لتر من السائل الصديدي الناتج عن الالتهاب البكتيرى ووضع الطباخ الفتيل اللازم في الجرح على أن يستكمل الغيار يوميا بالمستشفى.





وكانت مديرية الصحة بالقليوبية قد اعلنت استمرار العمل في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، التي يجري تنفيذها في 11 إدارة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج "الاعتلال الكلوي" من خلال فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين بالمجان.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم فحص 371 ألف مواطن ومواطنة من مستهدف المبادرة بالقليوبية والتى انطلقت 19 سبتمبر الماضى وتستمر لمدة ثلاثة أشهر مشيرا إلى أن المبادرة بمحافظة القليوبية تستهدف فحص مليون و167 ألف و383 مواطن ومواطنة من الفئة العمرية فوق 40 عاما وصرف العلاج اللازم لهم وعمل قرارات على نفقة الدولة للعلاجات الشهرية.



