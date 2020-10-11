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محافظات

نائب محافظ القليوبية تضبط سيارة تلقى بحمولتها فى مصرف سندبيس بالقناطر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:50 م
سيارة تلقى بحمولتها
سيارة تلقى بحمولتها فى مصرف سندبيس
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إبراهيم الهوارى
ضبطت الدكتورة  ايمان ريان نائب محافظ القليوبيه اليوم سيارة  أثناء إلقاء حمولتها من القمامة بمصرف سندبيس بالقناطر الخيريه.


وكلفت ريان الدكتور محمد علام نائب رئيس المدينه ومنال جابر رئيس الوحدة المحليه بتحرير محضر بالواقعة ومصادرة السيارة وتوقيع أقصي العقوبات والغرامات المشددة علي مرتكبي المخالفة لقيامه بذلك السلوك غير الحضاري الذي يضر بالبيئة ويشوه المظهر الحضاري . 

جاء ذلك أثناء القيام بالمرور الميدانى المفاجئ على منظومة النظافة بالمدن ، مع التشديد على رؤساء رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية إزاله رفع تراكمات القمامة من الشوارع وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين .

بالاضافه الى عمل دوريات ميدانية خاصة بالبؤر التى يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية . فضلا عن سرعه الاستجابة لكل شكاوى المواطنين.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى اليوم جولة ميدانية بمدينة بنها تفقد خلالها عدد من المشروعات وقام بمتابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، ورافق المحافظ خلال جولته المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها. 

وبدأ المحافظ جولته اليوم بمدينة بنها بشارع مسجد ناصر، حيث تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع من خلال دفن كابلات الكهرباء ورصف الشارع وتشجيره بمختلف أشجار الزينة وزرع أعمدة إنارة جديدة ذات مظهر حضاري.
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