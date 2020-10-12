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محافظات

القمامة والإشغالات تطيح بنائبيّ شرق شبرا الخيمة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة شبرا الخيمة  شملت المرور على  شارع  ١٥ مايو وشارع ١٣٥  بحي شرق شبرا الخيمة وكذلك شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.


وأسفرت جولة المحافظ عن تحرير ٨ محاضر إشغالات وتعديات علي حرم الطريق العام حيث أشرف الهجان علي ازاله الاشغالات المتواجده بالحي بمشاركة شرطة المرافق.

وأثناء جولته بالحي أصدر محافظ القليوبية قرارا باقاله نائبي حي شرق شبرا الخيمة لسوء حاله النظافة وكثرة الاشغالات بالشوارع مشددا على استمرار العمل خلال الفتره المسائيه واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري  لعدم عودتها مره اخرى  ، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على تكثيف وشن حملة من صباح باكر لإزالة القمامة والأتربه وازالة القمامة بترعة ميت نما وترعة الشرقاوية باستخدام معدات حي غرب وشرق ومدن قليوب والقناطر الخيرية والخانكة والخصوص وطوخ.

وأكد المحافظ أن حملات النظافة تأتى ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم. 

رافق محافظ القليوبية خلال الجولة اللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة  والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
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