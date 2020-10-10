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بين الناس

رسالة إلى محافظ القليوبية ومجلس الوزراء..أهالى ميت نما: «أغيثونا من القمامة»

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:53 م
كوبري ميت نما
كوبري ميت نما
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عبد الخالق صلاح
تلقى موقع «صدى البلد» استغاثة عاجلة من أهالي منطقتي، ميت نما ومنطي نتيجة تحول محيط الكوبري الذي يفصل بين البلدين الي مقلب للقمامة على مرأى ومسمع من المسئولين في حي غرب شبرا الخيمة.

ويقول محمد علام محامي وأحد أهالي المنطقة،: « نعاني نحن سكان ميت نما بمحافظة القليوبية من تلال القمامة والتى تعمل على انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة فضلا عن مخالفتها لقواعد السلامة والوقاية التى تنادي بها الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا».

ويؤكد علام أنه تقدم بأكثر من شكوى إلى الجهات المعنية واخرهم شكوى لمنظمة الشكاوي تحمل رقم 2366967، ولكن لا أحد يتحرك لنجدة سكان المنطقة من الأمراض التي قد تلحق بهم جراء تجمع تلك المخالفات.  

وأستنكر علام أن تصبح تلك المنطقة الحيوية والتي تربط بين بلدين يقترب عدد سكانها من 100 ألف نسمة مقلب للقمامة، مرددا: « مش عايزين عربية تيجي من الحي تشيل الزبالة وتمشي عايزين نمنع إلقاء المخالفات في المنطقة، خاصة أن بها موقف ميكروباص وعدد من المدارس، مما يشكل خطورة على أطفالنا».

وناشد علام، وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية ورئيس منظمة الشكاوى بمجلس الوزراء سرعة التدخل وحل هذه المشكلة؛ خاصة ان الكوبري نفسه الذي يربط بين البلدين معرض للانهيار منذ سنوات ولا أحد يتدخل!.  
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