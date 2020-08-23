استجابة للأهالي.. نائب محافظ القليوبية تخاطب السكة الحديد لتطوير مزلقان ميت نما.. صور

استجابت الدكتورة إيمان ريان نائبة محافظ القليوبية لشكوى أهالى قرية ميت حلفا حول عدم تطوير مزلقان السكة الحديد المؤدى إلى مدخل القرية.









وأكد الأهالي لـ نائبة المحافظ أنه يوجد مزلقان السكه الحديد الخاص بمدخل القريه لايوجد أي اجراز تعمل عند قدوم القطارات لانها معطله ولا تعمل مما نتج عنه الاعتماد على العاملين في رؤية القطارات عن بعد وانذارالاهالي بالصوت أو بحجزالاهالي مما ينذر بحدوث كارثه.





وعلى الفور انتقلت ريان لفحص الشكوى على الطبيعه وتم مخاطبه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديد بمضمون الشكوى لاتخاذ اللازم وتطوير المزلقان.





كما تقدم أهالى قريه حلابه بشكوى حول رصف وتسويه الطريق السريع بقريه حلابه - كفر السبيل من اول مسجد الصفا والمروة بحلابه إلى المسجد الكبير بقريه حلابة لسوء حاله الطريق مما ينتج عنه كثرة الحوادث على الطريق.





وكلفت ريان رئيس المدينه بمخاطبه ادارة الطرق بسرعه ترميم الطريق أو رصفه في حاله اكتمال توصيل المرافق وذلك حفاظا على ارواح المواطنين حيث انه يخدم أكثر من قريه تابعه لأكثر من وحده محلية.



