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محافظات

محافظ القليوبية يشدد على إزالة الإشغالات من شوارع شبرا الخيمة.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:18 م
محافظ القليوبية يشدد
محافظ القليوبية يشدد على إزالة الإشغالات
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إبراهيم الهوارى
أجري اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، في شارع بيجام الرئيسي بحي غرب شبرا الخيمة؛ لمتابعة الإشغالات والنظافة.

ومرَّ المحافظ على المحلات والأكشاك المخالفة، وتم ضبط بعض الباعة الجائلين، وتحرير محاضر مخالفة لهم؛ لتعديهم علي الأرصفة أو انتهاء رخصهم .


وتابع المحافظ الحملة بإزالة الباعة الجائلين وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام، مشددًا على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص، والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة.
كما تم التنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم علي المخالفين.
محافظ القليوبية يشدد على إزالة الإشغالات من شوارع شبرا الخيمة.. صور
محافظ القليوبية يشدد على إزالة الإشغالات من شوارع شبرا الخيمة.. صور
محافظ القليوبية يشدد على إزالة الإشغالات من شوارع شبرا الخيمة.. صور
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